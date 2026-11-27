При атаках БПЛА в Запорожской области погиб мирный житель и пострадал подросток
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Мирный житель погиб, подросток получил ранения при атаках ВСУ на Каменско-Днепровский округ Запорожской области. Об этом сообщила местная администрация в «Максе».
Смертельный удар украинского беспилотника пришёлся на город Каменка-Днепровская. Личность погибшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
«Кроме того, на территории округа вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранения получил несовершеннолетний 2011 года рождения. Пострадавшего оперативно доставили в больницу», — говорится в сообщении администрации.
В муниципалитете также повреждены многоквартирные дома. В результате комбинированного удара артиллерии и беспилотников пострадали кровли, фасады и остекление зданий.
Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области. Удар произошёл 26 ноября в районе села Бановка Приморского муниципального округа. В момент атаки пассажиров в салоне не было, ранения получил водитель.
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