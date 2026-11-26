Дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу в Запорожской области, пострадал водитель
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В Запорожской области украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус. О пострадавшем водителе сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, удар произошёл в районе села Бановка Приморского муниципального округа. Автобус должен был следовать по маршруту Приморск — Радоловка.
На момент происшествия пассажиров в салоне ещё не было. Водителю оказывают необходимую медицинскую помощь. Балицкий назвал случившееся очередной атакой на гражданскую инфраструктуру.
Ранее сегодня в Запорожской области пять человек погибли и ещё трое пострадали при ударе беспилотника по автомобильной стоянке в посёлке Весёлое. На месте происшествия работают оперативные службы.
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