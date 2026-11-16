В Запорожской области украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, в котором находились три человека. Всех доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы области, удар произошёл в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа. Автобус следовал по маршруту Черниговка — Бердянск.

«В автобусе находились водитель и два пассажира — все трое доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — сообщил Балицкий.

Информацию о тяжести состояния пострадавших и характере повреждений автобуса губернатор пока не привёл.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Запорожской области беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Мелитополя в Михайловку. В момент удара пассажиров в салоне уже не было, а водитель не пострадал.