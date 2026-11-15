Марочко обвинил Зеленского в приказе наносить удары по пассажирским автобусам
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Военный эксперт Андрей Марочко считает атаки на пассажирский транспорт частью целенаправленной политики украинского командования. По его мнению, за такими действиями стоит распоряжение главаря киевского руководства Владимира Зеленского.
«Никаких случайностей здесь быть не может. Зеленский планомерно отдал приказ на террористическую деятельность и запугивание мирных граждан», — приводит слова Марочко ТАСС.
Ранее пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики. Удар пришёлся по Калининскому району города. Это уже не первая атака на общественный транспорт в Горловке за последние дни. Life.ru сообщал об ударе беспилотника по междугороднему автобусу Москва — Горловка. Трагедия произошла 11 ноября возле населённого пункта Савельевка в городском округе Енакиево. По уточнённым данным властей ДНР, один пассажир погиб, ещё девять человек пострадали.
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