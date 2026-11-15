«Никаких случайностей здесь быть не может. Зеленский планомерно отдал приказ на террористическую деятельность и запугивание мирных граждан», — приводит слова Марочко ТАСС.

Ранее пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики. Удар пришёлся по Калининскому району города. Это уже не первая атака на общественный транспорт в Горловке за последние дни. Life.ru сообщал об ударе беспилотника по междугороднему автобусу Москва — Горловка. Трагедия произошла 11 ноября возле населённого пункта Савельевка в городском округе Енакиево. По уточнённым данным властей ДНР, один пассажир погиб, ещё девять человек пострадали.