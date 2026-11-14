Пассажирский автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики. Удар пришёлся по Калининскому району города. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«Ударом дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки повреждён пассажирский автобус», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Это уже не первая атака на общественный транспорт в Горловке за последние дни. Ранее Life.ru сообщал об ударе беспилотника по междугороднему автобусу Москва — Горловка. Трагедия произошла 11 ноября возле населённого пункта Савельевка в городском округе Енакиево. По уточнённым данным властей ДНР, один пассажир погиб, ещё девять человек пострадали.

Кроме того, Life.ru писал о гибели мирного жителя после удара беспилотника по автобусной остановке в Горловке. Атака произошла в Центрально-Городском районе. Жертвой стал мужчина 1983 года рождения. В тот же период на автодороге Авдеевка — Ясиноватая при другой атаке тяжёлые ранения получил местный житель.