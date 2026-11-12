Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус Москва — Горловка увеличилось до девяти человек. Ещё один пассажир погиб. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Удар пришёлся по междугороднему транспорту на автодороге возле населённого пункта Савельевка в городском округе Енакиево. Личность погибшего пока устанавливается.

«Ранены женщины 1954, 1959, 1966, 1973 и 1982 г.р., мужчины 1962, 1978 и 1979 г.р., пострадала женщина 2000 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.

В тот же день ещё одна атака дрона была зафиксирована в городском округе Дебальцево. По данным управления, при ударе по железнодорожному объекту погиб машинист тепловоза, его помощник получил ранения.

Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника по автобусу Москва — Горловка. Обстоятельства происшествия и причастность конкретных лиц устанавливаются.