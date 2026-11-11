Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после ударов беспилотников по жилому дому в Смоленской области и пассажирскому автобусу в ДНР. В результате двух происшествий, по данным ведомства, погибли три человека, ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Первый инцидент произошёл в ночь на 11 ноября в городе Ярцево. По версии следствия, украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, после чего в многоэтажном здании вспыхнул пожар. Жертвами происшествия стали два человека.

Ещё одна атака, как утверждают в СК, произошла ранним утром неподалёку от населённого пункта Савельевка в ДНР. Под удар дрона попал междугородний автобус, следовавший по маршруту Москва — Горловка.

«Один человек погиб, шестеро ранены», — уточнила Петренко.

Оба эпизода квалифицированы следователями по статье 205 УК РФ, предусматривающей ответственность за террористический акт. Обстоятельства произошедшего и причастность конкретных лиц предстоит установить в ходе расследования.