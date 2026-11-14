Ковальчук: Дрон ВСУ атаковал автобус с семью пассажирами под Брянском
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В посёлке Щербиничи Злынковского района Брянской области дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус, стоявший на остановке. В салоне находились семь пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам главы области, удар нанесли Вооружённые силы Украины. В результате атаки автобус получил механические повреждения.
«ВСУ продолжают свои подлые преступления», — написал Ковальчук, сообщая о происшествии.
Это не первый случай атаки беспилотников на пассажирский транспорт в Брянской области. Ранее Life.ru сообщал об ударе дрона по микроавтобусу на трассе Брянск — Новозыбков 4 ноября. По словам губернатора, беспилотник преследовал транспортное средство и взорвался над ним в районе посёлка Выгоничи. Осколочные ранения получил 30-летний пассажир, которого доставили в больницу.
На фоне участившихся атак власти региона распорядились оборудовать наиболее востребованные межмуниципальные дороги противодроновыми сетками. Соответствующее поручение Ковальчук дал 26 октября. Также планируется усилить патрулирование дорог мобильными огневыми группами и расширить систему оповещения жителей об угрозе беспилотников.
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