В Брянской области дороги защитят противодроновыми сетками от атак ВСУ

На наиболее востребованных межмуниципальных дорогах Брянской области установят противодроновые сетки для защиты транспорта. Такое поручение губернатор Егор Ковальчук дал на фоне напряжённой обстановки в регионе, о чём рассказал в своём Telegram-канале.

«ВСУ ежедневно атакуют гражданский, грузовой транспорт, пассажирские автобусы, и это вызывает особенную тревогу. Дал поручение оборудовать наиболее востребованные направления межмуниципальной дорожной сети противодроновыми сетками для безопасного движения», — говорится в сообщении.

Дополнительно по всей территории выставят мобильные огневые группы и патрули, оснащённые необходимым вооружением и техникой. Перед добровольческой бригадой «БАРС-Брянск» поставлена задача обеспечить присутствие бойцов в населённых пунктах. Их планируется задействовать для подавления и ликвидации возникающих угроз.

Ещё одной серьёзной проблемой Ковальчук назвал отсутствие сотовой связи после нападений со стороны Украины. Власти продолжают совершенствовать систему оповещения о ракетной и беспилотной опасности, включая FPV-атаки. Предупреждения передаются по телевизионным и радиоканалам, а охват вещательных станций постепенно расширяется. Военные также помогают подключать рации и настраивать оборудование на необходимые частоты.

Ранее сообщалось, что в Злынковском районе Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в населённом пункте Малые Щербиничи. В результате удара пострадал 18-летний водитель. Губернатор Егор Ковальчук сообщил, что молодого человека доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.