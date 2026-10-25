В Брянской области 18-летний водитель пострадал при атаке дрона ВСУ

В Брянской области 18-летний автомобилист получил осколочные ранения после удара украинского беспилотника. Губернатор Егор Ковальчук уточнил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Целью дрона-камикадзе стала гражданская машина в населённом пункте Малые Щербиничи. Село расположено в Злынковском районе региона. В результате нападения находившийся за рулём молодой человек получил травмы, потребовавшие госпитализации.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков. Других сведений о его состоянии и последствиях атаки глава области не привёл.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 19-летнего жителя Брянской области после удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю. Трагедия произошла 21 октября в посёлке Климово, когда в машине находились трое молодых людей. Один из пассажиров получил смертельные травмы, ещё двое мужчин в возрасте 21 года пострадали. У них диагностировали осколочные ранения, после чего медики оказали необходимую помощь и назначили лечение. Губернатор Егор Ковальчук выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал предоставить семье поддержку.