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Регион
Опубликовано 25 октября, 15:51

Украинский дрон-камикадзе повредил восемь школьных автобусов под Брянском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Восемь школьных автобусов получили повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на предприятие в Стародубе Брянской области. Взрывной волной также выбило несколько окон в здании. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки дрона-камикадзе по территории предприятия в Стародубе повреждены восемь школьных автобусов, выбито несколько окон в здании. К счастью, никто не пострадал», — написал глава области.

По данным губернатора, удар пришёлся непосредственно по территории предприятия.

Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В результате таких ударов повреждения получают транспортные средства и гражданские объекты.

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Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на маршрутку и легковой автомобиль в Стародубе и его пригороде пострадали шесть человек. Тогда дрон поджёг маршрутное такси, а ещё один беспилотник ударил по легковушке. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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Наталья Демьянова
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