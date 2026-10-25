Украинский дрон-камикадзе повредил восемь школьных автобусов под Брянском
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Восемь школьных автобусов получили повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на предприятие в Стародубе Брянской области. Взрывной волной также выбило несколько окон в здании. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В результате атаки дрона-камикадзе по территории предприятия в Стародубе повреждены восемь школьных автобусов, выбито несколько окон в здании. К счастью, никто не пострадал», — написал глава области.
По данным губернатора, удар пришёлся непосредственно по территории предприятия.
Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В результате таких ударов повреждения получают транспортные средства и гражданские объекты.
Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на маршрутку и легковой автомобиль в Стародубе и его пригороде пострадали шесть человек. Тогда дрон поджёг маршрутное такси, а ещё один беспилотник ударил по легковушке. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.