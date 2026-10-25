Украинский дрон-камикадзе повредил восемь школьных автобусов под Брянском

Восемь школьных автобусов получили повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на предприятие в Стародубе Брянской области. Взрывной волной также выбило несколько окон в здании. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки дрона-камикадзе по территории предприятия в Стародубе повреждены восемь школьных автобусов, выбито несколько окон в здании. К счастью, никто не пострадал», — написал глава области.

По данным губернатора, удар пришёлся непосредственно по территории предприятия.

Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В результате таких ударов повреждения получают транспортные средства и гражданские объекты.