Число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле выросло до четырёх

Число погибших в результате ракетного удара по предприятию в Орле увеличилось до четырёх человек. Ещё 19 получили ранения, один человек числится пропавшим без вести. Обновлённые данные сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».