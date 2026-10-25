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Опубликовано 25 октября, 15:40

Число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле выросло до четырёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число погибших в результате ракетного удара по предприятию в Орле увеличилось до четырёх человек. Ещё 19 получили ранения, один человек числится пропавшим без вести. Обновлённые данные сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«В результате разбора завалов были обнаружены тела четырёх погибших человек», — сказал Клычков.

Спасатели продолжают разбирать повреждённые конструкции и обследовать территорию предприятия. Работы ведутся уже третий день.

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Ракетная атака произошла 23 октября. На территории предприятия в Орле возник пожар, который впоследствии потушили. При разборе завалов спасатели обнаружили тела трёх погибших. Кроме того, повреждения получили окна близлежащих многоквартирных домов и припаркованные автомобили.

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Наталья Демьянова
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