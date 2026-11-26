Пять человек погибли и ещё трое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на посёлок городского типа Весёлое в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы области, удар пришёлся по автомобильной стоянке. Всех раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, 16 ноября в Запорожской области, по данным Балицкого, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Черниговки в Бердянск. Водителя и двух пассажиров доставили в больницу.