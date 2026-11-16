Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не удалось остановить движение по трассе Р-280 «Новороссия». По его словам, украинская сторона применяет европейские и британские дроны и ракеты, пытаясь перерезать магистраль, но всё тщетно.

В ходе прямой линии Балицкий сравнил обстановку с началом лета. Тогда, по его оценке, попадания фиксировали по нескольким машинам в день, а сейчас их число снизилось. Балицкий назвал трассу «линией жизни» для Крыма, Херсонской области, Севастополя и Запорожской области. За её безопасность, по словам губернатора, отвечают группировка «Днепр», Росгвардия, силовики и батальоны, созданные Минобороны РФ.

«Если кому в этой ситуации ещё непонятно, то русские запрягают долго и едут быстро. Противник своей задачи не достиг», — резюмировал чиновник.

К слову, 14 ноября движение на участке Р-280 в Ростовской области возобновили после повреждения моста через Миус. Автомобили пропускают по временному мосту в реверсивном режиме, сообщала региональная Госавтоинспекция. Ранее Life.ru рассказывал о восстановлении движения.