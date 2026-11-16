Россия продолжает добиваться долгосрочного мира на Украине, несмотря на массированные атаки беспилотников и удар по Крымскому мосту. Москва не заинтересована во временном прекращении огня, которое не приведёт к окончательному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на долгие годы и столетия», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, специальная военная операция продолжается, однако переговорный процесс также остаётся важным направлением работы. Именно дипломатические усилия, как рассчитывают в Москве, должны привести к устойчивому миру.

Представитель Кремля также выразил мнение, что временное перемирие может позволить Киеву восстановить силы. При этом он обратил внимание на сложность переговорного процесса, в котором необходимо учитывать множество деталей.

Комментируя массированную атаку украинских беспилотников, Песков высоко оценил действия российских расчётов ПВО. Он отметил, что системы противовоздушной обороны продолжают эффективно работать, хотя при таком количестве воздушных целей полностью исключить повреждение отдельных объектов невозможно.

Отдельно пресс-секретарь президента остановился на ситуации с Крымским мостом. По его словам, специалисты оценивают незначительные повреждения сооружения, а подробную информацию о его состоянии и транспортном сообщении предоставит Минтранс России.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 16 ноября ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, после чего автомобильное движение перекрыли в 02:22 по московскому времени. В Керчи развернули оперативный штаб, а глава Крыма Сергей Аксёнов взял ситуацию под личный контроль. Из-за ограничений задержались четыре пассажирских поезда «Таврия», следовавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Время опоздания достигало четырёх с половиной часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал жителям скорректировать планы поездок за пределы полуострова. Атака на переправу произошла на фоне самого массированного за 2026 год ночного налёта украинских беспилотников на Россию. По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО уничтожили 1336 дронов над российскими регионами, включая Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.