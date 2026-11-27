За день над регионами России сбили 74 украинских БПЛА
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За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 74 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшую неделю. Уничтожены 17 авиабомб, три ракеты «Нептун» и 5422 беспилотника.