За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 74 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей», — говорится в сообщении.