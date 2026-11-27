Российские средства ПВО за минувшую неделю уничтожили 5422 украинских беспилотника самолётного типа, 17 управляемых авиабомб и три крылатые ракеты большой дальности «Нептун». Такие данные приводит Минобороны РФ в еженедельной сводке.

Неделей ранее, 20 ноября, оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 6808 беспилотников ВСУ. Тогда в перечень сбитых воздушных целей вошли 13 ракет «Фламинго» и восемь «Нептунов». Также были нейтрализованы 11 управляемых авиационных бомб.