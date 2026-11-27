ПВО России за неделю сбила 17 авиабомб, три ракеты «Нептун» и 5422 дрона ВСУ
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Российские средства ПВО за минувшую неделю уничтожили 5422 украинских беспилотника самолётного типа, 17 управляемых авиабомб и три крылатые ракеты большой дальности «Нептун». Такие данные приводит Минобороны РФ в еженедельной сводке.
Кроме того, военные перехватили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
Неделей ранее, 20 ноября, оборонное ведомство отчиталось об уничтожении 6808 беспилотников ВСУ. Тогда в перечень сбитых воздушных целей вошли 13 ракет «Фламинго» и восемь «Нептунов». Также были нейтрализованы 11 управляемых авиационных бомб.