Потери Вооружённых сил Украины за минувшую неделю составили 7675 военнослужащих. Такие данные приводит Минобороны РФ 20 ноября.

По информации российского оборонного ведомства, за семь дней ВСУ также потеряли 6808 беспилотных летательных аппаратов, 86 бронированных машин и 574 единицы военной автомобильной техники.

В недельную сводку также вошли 25 орудий полевой артиллерии и миномётов, 11 управляемых авиационных бомб, восемь ракет «Нептун» и 13 ракет «Фламинго».

Кроме того, Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск двух населённых пунктов в Запорожской области — Заливного и Терсянки.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении Заливного подразделениями группировки войск «Восток». О переходе населённого пункта под российский контроль стало известно 17 ноября. Несколькими днями ранее, 14 ноября, Минобороны объявило о взятии Терсянки, также расположенной в Запорожской области.