Воздушный щит России: За сутки силы ПВО уничтожили более 870 дронов ВСУ
ПВО России сбила 872 украинских беспилотника за сутки
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 872 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Между тем утром 26 ноября Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 343 украинских беспилотников самолётного типа за ночь. Силы ПВО работали над 17 российскими регионами и морскими акваториями. Днём ранее военное ведомство сообщало об уничтожении 863 украинских дронов за сутки.
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