Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 872 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Между тем утром 26 ноября Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 343 украинских беспилотников самолётного типа за ночь. Силы ПВО работали над 17 российскими регионами и морскими акваториями. Днём ранее военное ведомство сообщало об уничтожении 863 украинских дронов за сутки.