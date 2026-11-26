Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО сбивали воздушные цели над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областями.

Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Татарстаном, Башкирией, Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей. Распределение сбитых дронов по регионам в ведомстве не уточнили.

Напомним, предыдущей ночью российские силы ПВО уничтожили 305 украинских беспилотников. Последствия массированного налёта продолжают устранять в Самарской области, где повреждения получили жилые дома. Днём 25 ноября российские военные нейтрализовали ещё 20 воздушных целей.