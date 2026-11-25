Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 25 ноября уничтожили 305 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки затронули 14 регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные расчёты ПВО сбивали дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также Краснодарским краем.

На фоне воздушной атаки в Самаре включали сирены оповещения и временно ограничивали работу аэропорта. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, за ночь уничтожили 21 беспилотник. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.