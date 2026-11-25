14 регионов под ударом: Российские силы ПВО за ночь уничтожили 305 беспилотников
Минобороны РФ: За ночь силы ПВО уничтожили 305 украинских беспилотников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 25 ноября уничтожили 305 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки затронули 14 регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные расчёты ПВО сбивали дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также Краснодарским краем.
На фоне воздушной атаки в Самаре включали сирены оповещения и временно ограничивали работу аэропорта. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, за ночь уничтожили 21 беспилотник. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, предыдущей ночью российские силы ПВО уничтожили 699 украинских беспилотников. Тогда, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона направлялись 355 дронов.