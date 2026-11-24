Огненный щит: Сотни дронов ВСУ выжжены за одну ночь — ПВО сработала на максимум
Минобороны РФ: За ночь силы ПВО уничтожили 699 украинских беспилотников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 24 ноября перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные расчёты ПВО отражали атаки над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.
По сравнению с предыдущей ночью число уничтоженных беспилотников выросло более чем в 3,6 раза. Как ранее сообщал Life.ru, в ночь на 23 ноября российские средства ПВО перехватили 192 украинских дрона.
Одним из направлений нынешней атаки стал Московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за девять часов в его сторону направлялись 355 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 63 дрона уничтожили на подлёте к Москве.
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