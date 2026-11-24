Массированную атаку украинских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны над Калужской областью. За минувший вечер и ночь военные уничтожили в небе над регионом 60 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По словам главы региона, после отражения атаки на места работают оперативные группы. Специалисты проверяют территории, где могли упасть обломки сбитых аппаратов, и оценивают возможные последствия произошедшего.

«Вчера вечером и сегодня ночью над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 60 БПЛА», — сообщил Шапша.

По предварительной информации губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Обстановка в регионе остаётся под контролем оперативных служб.