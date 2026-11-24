На подлёте к Москве с начала суток уничтожили 30 дронов
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Число беспилотников, уничтоженных с начала суток на подлёте к Москве, выросло до 30. Российские силы ПВО сбили ещё 10 воздушных целей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник.
До этого Собянин сообщил об уничтожении 11 дронов, направлявшихся к столице, а ещё раньше — о девяти сбитых аппаратах.
Ранее Life.ru сообщал, что на фоне атаки беспилотников на Москву аэропорты Шереметьево и Внуково перешли на особый режим работы. Утром 24 ноября Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства, из-за чего приём и отправку самолётов стали проводить только по согласованию с уполномоченными органами.
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