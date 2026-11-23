В Калининградской области приведут в порядок укрытия и расширят охват системы оповещения после недавнего срабатывания сирен. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в Telegram-канале, что регион располагает необходимыми силами и средствами для защиты жителей.

«В регионе есть все силы и средства для защиты», — заявил Беспрозванных.

По словам губернатора, власти отработали порядок действий при обнаружении подозрительных объектов, включая оповещение населения. Специалисты также проверили и учли укрытия — их хватает для всех жителей области. Сейчас в регионе продолжают обустраивать эти помещения.

Беспрозванных поручил местным властям и управляющим компаниям разместить инструкции в подъездах, обеспечить свободный доступ в подвалы и обновить разметку.

Региональному МЧС и министерству цифровых технологий предстоит ускорить работу по расширению охвата системы оповещения. Кроме того, власти планируют увеличить мощности службы 112 и провести тренировки.