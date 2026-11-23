Нападение беспилотников на грузовое судно, направлявшееся в Калининград, можно расценивать как новую форму морского пиратства. Подобные инциденты создают угрозу безопасности судоходства во всём Балтийском регионе. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Калининградской области Евгений Мишин.

Поводом для резкого заявления стала атака двух БПЛА на сухогруз, произошедшая 21 ноября в нейтральных водах Финского залива. Парламентарий убеждён, что подобные действия нарушают сложившиеся правила мирного движения морского транспорта и способны привести к дальнейшему обострению обстановки.

«Происшествие в нейтральных водах есть ничто другое как современное пиратство», — подчеркнул Мишин.

По словам депутата, от подобных происшествий не выигрывает ни одна из сторон, а политические разногласия не должны ставить под угрозу общую безопасность Балтики. Он раскритиковал подход европейских государств, назвав его недальновидным.

Мишин также связал усиление напряжённости с реакцией европейских политиков на международные встречи российского президента в Китае. Европейские столицы болезненно воспринимают снижение собственного влияния на международной арене, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле выразили обеспокоенность атакой на российский сухогруз «Спарта II» в Финском заливе. Произошедшее назвали опасной тенденцией, способной усилить напряжённость в Балтийском регионе. Российская сторона также выразила надежду, что прибрежные государства предпримут усилия для предотвращения подобных инцидентов.