В Кремле обеспокоены расширением террористической активности в Балтийском регионе после атаки на российский сухогруз «Спарта II». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля согласился, что происходящее может привести к дальнейшему обострению обстановки в регионе. Он выразил надежду, что прибрежные государства смогут повлиять на украинские власти и предотвратить подобные инциденты.

«Действительно, очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики. Мы это видим. Все прибрежные страны испытывают, наверняка, обеспокоенность», — сказал Песков.

Он добавил, что подобные происшествия ведут к нагнетанию напряжённости и создают дополнительные риски для безопасности региона.

«Это очень опасно, это ведёт к нагнетанию напряжённости в регионе. И здесь хочется надеяться, что балтийские государства используют как-то своё влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от такой опасной террористической практики», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя атаку на «Спарту II», заявил, что «война распространяется на соседние с его страной регионы».

Life.ru сообщал об атаке двух беспилотников на российское судно в Финском заливе. Грузовой корабль следовал из Санкт-Петербурга в Калининград. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, нападение произошло в нейтральных водах примерно в трёх морских милях от российской границы.