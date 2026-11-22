Стубб назвал атаку на российский сухогруз в Финском заливе серьёзной
Обложка © X / Alexander Stubb
Атака беспилотников на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе стала серьёзным инцидентом, заявил президент Финляндии Александр Стубб. В соцсети X он сообщил, что обсудил случившееся с руководством страны и уведомил зарубежных партнёров.
«События, связанные с судном «Sparta II» в Финском заливе, серьёзны», — написал он.
По словам Стубба, после произошедшего он оставался на связи с представителями финского руководства и силовых ведомств. Президент также уведомил ключевых зарубежных партнёров и союзников.
«Я поддерживал тесную связь с руководством Финляндии в сфере внешней политики и политики безопасности, Силами обороны и Пограничной охраной, а также проинформировал о произошедшем ключевых партнеров и союзников», — добавил Стубб.
Отдельно он заверил, что «о безопасности Финляндии позаботятся».
Ранее Life.ru сообщал, что два беспилотника атаковали сухогруз в нейтральных водах у российских границ. Корабль направлялся через Финский залив в Калининград. Экипаж эвакуировали на торговое судно, следующее в Россию. Сам сухогруз остаётся на якоре в финских территориальных водах — примерно в 20 километрах от побережья у города Ловийса.