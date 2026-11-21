За нападением на российский сухогруз в Финском заливе, вероятно, стоит Украина. Такое предположение в беседе с телерадиокомпанией Yle высказал представитель Сил обороны Финляндии полковник Аки-Маури Хухтинен.

«Вполне вероятно, что за всем этим стоит Украина», — заявил военный.

При этом Хухтинен признал, что точные причины нападения на конкретное судно остаются неизвестными. Финская сторона пока не располагает информацией, которая позволила бы установить, почему целью беспилотников стал именно этот сухогруз.