В ВС Финляндии допустили причастность Украины к атаке на российский сухогруз
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
За нападением на российский сухогруз в Финском заливе, вероятно, стоит Украина. Такое предположение в беседе с телерадиокомпанией Yle высказал представитель Сил обороны Финляндии полковник Аки-Маури Хухтинен.
«Вполне вероятно, что за всем этим стоит Украина», — заявил военный.
При этом Хухтинен признал, что точные причины нападения на конкретное судно остаются неизвестными. Финская сторона пока не располагает информацией, которая позволила бы установить, почему целью беспилотников стал именно этот сухогруз.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии российского спасательного судна к атакованному сухогрузу. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что спасатели подошли к кораблю после нападения беспилотников. Моряки проводили необходимые работы, чтобы продолжить движение по маршруту.