Аэропорты Шереметьево и Внуково временно изменили порядок приёма и отправки самолётов из-за ограничений воздушного пространства. О введении особого режима сообщила Росавиация в «Максе».

Теперь обслуживание рейсов в обеих воздушных гаванях проводится по согласованию с уполномоченными органами.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — предупредили в Росавиации.

В ведомстве объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность полётов.