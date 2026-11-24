Шереметьево и Внуково перешли на приём и отправку рейсов по согласованию
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Аэропорты Шереметьево и Внуково временно изменили порядок приёма и отправки самолётов из-за ограничений воздушного пространства. О введении особого режима сообщила Росавиация в «Максе».
Теперь обслуживание рейсов в обеих воздушных гаванях проводится по согласованию с уполномоченными органами.
«Возможны корректировки в расписании рейсов», — предупредили в Росавиации.
В ведомстве объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность полётов.
Накануне, 23 ноября, Life.ru сообщал о введении временных ограничений на полёты сразу в 12 аэропортах России. Приём и отправку самолётов приостанавливали в Самаре, Ульяновске, Казани, Волгограде, Саранске, Бугульме, Чебоксарах, Ижевске, Нижнекамске, Кирове, Пензе и Саратове. Позднее меры были сняты.