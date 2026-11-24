Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё 11 беспилотников ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С учётом предыдущего сообщения число уничтоженных дронов достигло 20.

На местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных последствиях на земле и других деталей официально не поступало.

Ранее Life.ru писал, что Собянин сообщил об уничтожении девяти беспилотников, летевших на столицу. На места падения их обломков также прибыли сотрудники экстренных служб.