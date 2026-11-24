Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили девять украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 24 ноября.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал он.

Сведений о пострадавших и повреждениях в сообщении мэра нет.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувший день российские системы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников. Перехваты прошли над Крымом, Татарстаном, Пермским краем, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Чёрного моря.