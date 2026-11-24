Девять беспилотников уничтожили на пути к Москве ночью 24 ноября
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Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили девять украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 24 ноября.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — указал он.
Сведений о пострадавших и повреждениях в сообщении мэра нет.
Ранее Life.ru сообщал, что за минувший день российские системы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников. Перехваты прошли над Крымом, Татарстаном, Пермским краем, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Чёрного моря.
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