Авиабомбы, ракеты HIMARS и 819 дронов: Минобороны подвело итоги суточной работы ПВО
Минобороны сообщило об уничтожении 819 беспилотников за сутки
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Российские подразделения противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 819 беспилотных летательных аппаратов. Такие данные приводятся в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.
По информации Минобороны, беспилотники сбивали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали в Краснодарском и Пермском краях, Татарстане, Башкирии и Крыму.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 819 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Воздушные атаки продолжались и в ночь на 23 ноября. Как уточнили в военном ведомстве, с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских дрона над российскими регионами.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 275 украинских беспилотников за 12 часов над российскими регионами. По данным Минобороны, с вечера 20 ноября до утра следующего дня воздушные цели перехватывали над 11 областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.