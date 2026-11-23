Российские подразделения противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 819 беспилотных летательных аппаратов. Такие данные приводятся в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

По информации Минобороны, беспилотники сбивали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали в Краснодарском и Пермском краях, Татарстане, Башкирии и Крыму.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 819 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Воздушные атаки продолжались и в ночь на 23 ноября. Как уточнили в военном ведомстве, с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских дрона над российскими регионами.