За день над регионами России сбили 87 украинских беспилотников
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За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 87 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Пермского края, республик Крым и Татарстан, над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских систем ПВО в ночь на 23 ноября. Над 17 регионами страны уничтожено 192 беспилотника ВСУ.