За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 87 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Пермского края, республик Крым и Татарстан, над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.