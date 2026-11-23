В 12 российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».

Ранее Life.ru сообщал о масштабных сбоях в авиасообщении США, из-за которых задержали более шести тысяч рейсов. Особенно серьёзные проблемы возникли у авиакомпании Delta Air Lines. Так, только в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте задержали более 500 рейсов. Ситуация осложнилась накануне Дня благодарения, когда в стране традиционно увеличивается пассажиропоток.