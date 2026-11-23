Ограничения на полёты ввели в 12 аэропортах России
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В 12 российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».
Ограничения затронули авиагавани Самары, Ульяновска, Казани, Волгограда, Саранска, Бугульмы, Чебоксар, Ижевска, Нижнекамска, Кирова, Пензы и Саратова.
В ведомстве уточнили, что временные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных сбоях в авиасообщении США, из-за которых задержали более шести тысяч рейсов. Особенно серьёзные проблемы возникли у авиакомпании Delta Air Lines. Так, только в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте задержали более 500 рейсов. Ситуация осложнилась накануне Дня благодарения, когда в стране традиционно увеличивается пассажиропоток.