В США, а также на рейсах, прибывающих в страну и вылетающих из неё, зафиксировали более шести тысяч задержек самолётов. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов FlightAware.

Массовые сбои в расписании произошли за несколько дней до Дня благодарения, когда в стране традиционно возрастает пассажиропоток. Особенно серьёзные проблемы возникли у авиакомпании Delta Air Lines.

Одним из наиболее пострадавших аэропортов стал Хартсфилд-Джексон в Атланте. Там зафиксировали задержки свыше полутысячи вылетающих и прибывающих рейсов всех авиакомпаний.