В США число задержанных авиарейсов превысило 6 тысяч в ходе нового сбоя
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В США, а также на рейсах, прибывающих в страну и вылетающих из неё, зафиксировали более шести тысяч задержек самолётов. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов FlightAware.
Массовые сбои в расписании произошли за несколько дней до Дня благодарения, когда в стране традиционно возрастает пассажиропоток. Особенно серьёзные проблемы возникли у авиакомпании Delta Air Lines.
Одним из наиболее пострадавших аэропортов стал Хартсфилд-Джексон в Атланте. Там зафиксировали задержки свыше полутысячи вылетающих и прибывающих рейсов всех авиакомпаний.
Ранее Life.ru писал, что Delta Air Lines столкнулась с техническими неполадками в автоматизированной системе расчёта веса и центровки самолётов. Сотрудникам пришлось временно перейти на ручное выполнение процедур перед вылетом. Федеральное управление гражданской авиации США вводило ограничения на полёты в Атланту, однако позднее отменило их.