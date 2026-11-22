Сотни рейсов Delta Air Lines задержали в США из-за технического сбоя в воскресенье, 22 ноября. Проблемы возникли в системе расчёта веса и центровки самолётов перед вылетом. Особенно заметно сбой затронул аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, сообщает New York Post.

Ко второй половине дня в Атланте были задержаны 835 рейсов, а по стране — 725 рейсов Delta. Федеральное управление гражданской авиации США первоначально предупредило, что ограничения затронут более 3,5 тысячи перелётов.

К середине дня FlightAware оценивал долю задержанных рейсов Delta в 48%. Сотрудники авиакомпании перешли на ручные процедуры, пока специалисты восстанавливали автоматическую систему. В авиационном управлении подчеркнули, что неполадки не связаны с системами управления воздушным движением.