В США из-за нового сбоя задержали сотни рейсов перед Днём благодарения
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Сотни рейсов Delta Air Lines задержали в США из-за технического сбоя в воскресенье, 22 ноября. Проблемы возникли в системе расчёта веса и центровки самолётов перед вылетом. Особенно заметно сбой затронул аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, сообщает New York Post.
Ко второй половине дня в Атланте были задержаны 835 рейсов, а по стране — 725 рейсов Delta. Федеральное управление гражданской авиации США первоначально предупредило, что ограничения затронут более 3,5 тысячи перелётов.
К середине дня FlightAware оценивал долю задержанных рейсов Delta в 48%. Сотрудники авиакомпании перешли на ручные процедуры, пока специалисты восстанавливали автоматическую систему. В авиационном управлении подчеркнули, что неполадки не связаны с системами управления воздушным движением.
Сбой произошёл перед Днём благодарения (26 ноября), когда в США резко возрастает число поездок и перелётов.
Ранее Life.ru сообщал, что сенатор Джош Хоули заподозрил масштабную кибератаку после серии сбоев в авиасообщении, банковских сервисах и продуктах Microsoft. Однако американские власти не нашли доказательств скоординированной атаки или вмешательства иностранных государств. По данным исследования PeakMetrics, автоматизированные аккаунты опубликовали около 30% сообщений с конспирологическими версиями произошедшего.