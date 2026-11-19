Бот-аккаунты помогли распространить теории заговора о серии масштабных технических сбоев в США. По оценке аналитиков, на подозрительные автоматизированные профили пришлось около 30% сообщений с конспирологическими версиями произошедшего. Об этом со ссылкой на исследование компании PeakMetrics пишет Axios.

За последнюю неделю перебои затронули Microsoft, Apple, банк JPMorgan Chase, авиакомпанию United Airlines, платформу Workday, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Агентство национальной безопасности (АНБ). Пока пользователи сталкивались с проблемами в работе сервисов, в соцсетях активно распространялись предположения о скоординированных кибератаках и сокрытии их последствий властями.

Согласно исследованию, во время сбоя Microsoft на предположительно автоматизированные аккаунты приходилось 26% конспирологических публикаций, а в случае Workday — 34%. При обсуждении неполадок Bank of America этот показатель достигал 31%. Ещё 28% сообщений, связывавших сбой JPMorgan Chase с другими инцидентами, также могли распространяться ботами.

Одной из самых популярных версий стала предполагаемая связь всех технических неполадок. Более половины публикаций о проблемах JPMorgan Chase упоминали другие сбои, в том числе остановку авиарейсов и нарушение работы Microsoft. Распространению слухов способствовало и поддельное заявление, приписанное главе банка Джейми Даймону, в котором ответственность за неполадки возлагалась на российских и северокорейских хакеров.

Представитель PeakMetrics Джессика Пратт объяснила, что значительная часть подобной активности направлена на манипулирование алгоритмами социальных платформ. Исследователи также заметили участие небольшого числа иностранных государственных и связанных с государствами медиааккаунтов, однако установить, кто именно управлял ботами, не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что американские власти не обнаружили признаков скоординированной кибератаки или причастности иностранных государств к масштабным компьютерным сбоям. На слушаниях в Конгрессе 18 ноября министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин заявил об отсутствии доказательств взаимосвязи происшествий. Аналогичную позицию высказали руководители национальной разведки и ФБР.