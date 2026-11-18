Американские власти не обнаружили признаков кибератак или связи между масштабными сбоями компьютерных систем в США. Об этом представители федерального правительства заявили на слушаниях в Конгрессе.

«Мы не видим ничего, что указывало бы на их взаимосвязь», — сообщил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.

Директор Национальной разведки Джей Клейтон также исключил наличие доказательств скоординированного характера инцидентов. По его словам, у американских спецслужб нет сведений, которые указывали бы на причастность иностранных государств к произошедшему.

Аналогичную позицию озвучил первый заместитель директора ФБР Кристофер Рэйа. Он подчеркнул, что на данном этапе ведомство не располагает свидетельствами злонамеренной активности в киберпространстве, связанной с этими сбоями.

За последнюю неделю технические неполадки затронули сразу несколько крупных организаций. Из-за проблем со связью в диспетчерских центрах Федеральное управление гражданской авиации более чем на четыре часа остановило вылеты по всей стране. Сбои также произошли в Microsoft, авиакомпании United Airlines и банке JPMorgan Chase.

Кроме того, 17 ноября стало известно о нарушении работы внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности США, отвечающего за радиоэлектронную разведку.