Власти США не нашли признаков кибератак в масштабных компьютерных сбоях
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Американские власти не обнаружили признаков кибератак или связи между масштабными сбоями компьютерных систем в США. Об этом представители федерального правительства заявили на слушаниях в Конгрессе.
«Мы не видим ничего, что указывало бы на их взаимосвязь», — сообщил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.
Директор Национальной разведки Джей Клейтон также исключил наличие доказательств скоординированного характера инцидентов. По его словам, у американских спецслужб нет сведений, которые указывали бы на причастность иностранных государств к произошедшему.
Аналогичную позицию озвучил первый заместитель директора ФБР Кристофер Рэйа. Он подчеркнул, что на данном этапе ведомство не располагает свидетельствами злонамеренной активности в киберпространстве, связанной с этими сбоями.
За последнюю неделю технические неполадки затронули сразу несколько крупных организаций. Из-за проблем со связью в диспетчерских центрах Федеральное управление гражданской авиации более чем на четыре часа остановило вылеты по всей стране. Сбои также произошли в Microsoft, авиакомпании United Airlines и банке JPMorgan Chase.
Кроме того, 17 ноября стало известно о нарушении работы внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности США, отвечающего за радиоэлектронную разведку.
Ранее Life.ru сообщал, что американский сенатор Джош Хоули заподозрил масштабную кибератаку после серии технических сбоев. Его обеспокоили неполадки в системах управления авиаперелётами, банковских сервисах и продуктах Microsoft.