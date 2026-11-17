Масштабные сбои в работе американских банков, авиакомпаний и государственных систем могут быть результатом скоординированной кибератаки. Такое предположение высказал сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули, потребовавший от властей США разобраться в причинах череды технических происшествий. Об этом сообщает TMZ.

«Вы не можете убедить меня, что это совпадение», — заявил парламентарий журналистам.

По его словам, первой мыслью после сообщений о массовых неполадках стала возможная кибератака. При этом Хоули признал, что может ошибаться, и выразил надежду, что его опасения не подтвердятся.

Особое недоверие у сенатора вызвало объяснение недавнего авиационного коллапса. По официальной версии, причиной остановки вылетов по всей стране стала проблема с маршрутизатором в штате Арканзас. Хоули усомнился, что неисправность одного устройства могла привести к столь серьёзным последствиям для воздушного сообщения.

Поводом для беспокойства стала серия сбоев, затронувшая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), авиакомпанию United Airlines, банковские сервисы и корпоративные продукты Microsoft, включая Outlook. Сенатор посетовал, что законодатели до сих пор не получили подробных разъяснений и располагают практически той же информацией, что и обычные американцы.

Хоули призвал администрацию Дональда Трампа провести полноценное расследование. По его мнению, отсутствие понятных объяснений способно спровоцировать панику, в том числе опасения пассажиров перед авиаперелётами и массовое снятие денег с банковских счетов.

Ранее Life.ru сообщал о выходе из строя секретной сети связи Агентства национальной безопасности США. По данным CNN, неполадки затронули защищённую систему NSA Net, используемую для обмена секретной информацией. Причины сбоя пока устанавливаются, однако источники телеканала отмечали, что признаков кибератаки не обнаружено.