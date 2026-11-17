В США вышла из строя засекреченная внутренняя сеть связи Агентства национальной безопасности (АНБ), предназначенная для обмена секретной информацией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией. Причины масштабного сбоя пока остаются неизвестными.

По данным телеканала, неполадки затронули сеть NSA Net, которую сотрудники американской спецслужбы используют для внутренней передачи информации с ограниченным доступом.

На фоне технических проблем руководство агентства организовало поэтапный выход персонала на работу. Такая мера введена на время выяснения масштабов неисправности и восстановления работоспособности системы.

Источники CNN подчёркивают, что на данный момент признаков кибератаки не обнаружено. Специалисты продолжают устанавливать причины произошедшего. Телеканал обратился в АНБ за официальным комментарием, однако ответа на момент публикации не получил.

При этом сообщения о сбое не означают, что вся система национальной безопасности США перестала функционировать. Речь идёт о конкретной защищённой сети американской разведки. Сведения о возможной утечке секретной информации или последствиях для других государственных ведомств пока отсутствуют.

Инцидент произошёл на фоне серии технических неполадок в американской инфраструктуре. Ранее Life.ru сообщал, что ФБР изъяло сетевое оборудование для расследования масштабного сбоя, из-за которого 13 ноября пришлось приостановить вылеты самолётов по всей территории США. Подтверждений связи того происшествия с нынешними проблемами АНБ нет.