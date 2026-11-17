Масштабное отключение электричества способно всего за трое суток нарушить работу водопроводов, мобильной связи, транспорта и больниц. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян специально для Life.ru смоделировал, что произошло бы с планетой в случае беспрецедентного энергетического коллапса. Оказалось, что уже через 48 часов жители крупных городов могли бы столкнуться с серьёзными перебоями в снабжении водой, топливом и лекарствами.

Сразу успокоим: никакого подтверждённого прогноза всемирного блэкаута на 17 ноября нет. Распространяющиеся в соцсетях сообщения о якобы предстоящем отключении электричества по всей планете не имеют достоверного подтверждения. Речь не идёт о реальной угрозе, которая должна осуществиться сегодня или в ближайшие дни. Но что, если представить невозможное на первый взгляд: одновременно гаснет свет в мегаполисах, останавливаются электростанции и перестаёт работать привычная инфраструктура? Именно такой гипотетический сценарий и разобрал эксперт Life.ru — от первых минут до третьих суток.

«Планетарный блэкаут — это в первую очередь каскадный отказ энергосистем, и почти всё остальное из него вытекает», — объяснил экономист.

При этом энергосистемы разных континентов не объединены в единую сеть, поэтому обычная каскадная авария не способна автоматически отключить электричество на всей Земле.

Одной из возможных причин масштабных энергетических сбоев эксперт называет экстремальную геомагнитную бурю, сопоставимую с событием Кэррингтона 1859 года. По данным американского управления NOAA, подобные явления действительно могут нарушать работу электросетей и повреждать трансформаторы. Однако это не означает, что такая буря обязательно приведёт к глобальному отключению света.

Первые часы: метро остановится, связь начнёт пропадать

В сценарии Хачатуряна первыми последствия почувствуют жители крупных городов. Остановятся электрички, трамваи и метро, перестанут работать светофоры. Аэропортам придётся переходить на резервные источники питания, что может привести к отменам и задержкам рейсов.

Особенно уязвимой окажется система водоснабжения. Подача воды в многоквартирные дома зависит от электрических насосов. После отключения сети давление некоторое время может сохраняться благодаря резервуарам и водонапорным башням, однако без восстановления питания оно начнёт снижаться. Сроки будут различаться в зависимости от устройства местной системы водоснабжения.

Параллельно возникнут проблемы со связью. Базовые станции мобильных операторов способны временно работать от аккумуляторов и генераторов, но продолжительность их автономной работы неодинакова. По мере истощения резервов отдельные районы могут остаться без мобильного интернета и телефонной связи.

Первые сутки: больницы перейдут на генераторы, магазины потеряют продукты

В течение первых 24 часов последствия отключения затронут практически все сферы городской жизни.

Больницы начнут использовать резервное электроснабжение. Приоритет получат операционные, реанимационные отделения и оборудование, необходимое для поддержания жизни пациентов.

Обычные магазины столкнутся с остановкой холодильного оборудования. Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, закрытый холодильник обычно сохраняет безопасную температуру около четырёх часов, а полностью заполненная морозильная камера — примерно 48 часов.

Возникнут сложности и с покупкой топлива. Большинство современных автозаправочных станций используют электрические насосы, поэтому без резервного питания выдача бензина и дизеля окажется затруднена.

Дополнительной проблемой станет работа канализации. Там, где перекачка сточных вод зависит от насосных станций, длительное отключение электричества может привести к переполнению систем и санитарным рискам.

Вторые сутки: проблемы с водой, деньгами и отоплением

Через 24–48 часов, согласно модели экономиста, начнётся перестройка городской жизни под ограниченные ресурсы.

При перебоях с водоснабжением властям придётся организовывать подвоз питьевой воды. В населённых пунктах с автономными колодцами, ручными насосами и независимыми источниками отопления ситуация может оказаться менее сложной, чем в многоэтажных кварталах.

Банковская инфраструктура тоже окажется под давлением. Без устойчивого электричества и связи могут перестать работать банкоматы, платёжные терминалы и электронные системы расчётов. В таких условиях возрастёт значение наличных денег.

Особенно опасным отключение станет зимой. Многие бытовые газовые котлы, несмотря на использование газа, зависят от электрических насосов и автоматики. При продолжительном блэкауте жильцы таких домов рискуют остаться не только без света, но и без отопления.

Третьи сутки: под угрозой лекарства и резервное питание

На третьи сутки, предупреждает Хачатурян, одним из главных вопросов станет доставка топлива для резервных генераторов.

Больницы, объекты связи и коммунальная инфраструктура смогут продолжать работу лишь при наличии необходимых запасов и возможности их пополнять. При этом единого для всех объектов предела в 72 часа не существует.

Отдельная проблема — лекарственные препараты, требующие охлаждения. При нарушении температурных условий некоторые из них могут утратить необходимые свойства. Особенно тщательно придётся контролировать хранение инсулина, вакцин и других чувствительных препаратов.

Опасения вызывает и ситуация на атомных электростанциях. При потере внешнего электроснабжения реакторы автоматически останавливаются, однако остаточное тепловыделение требует продолжения охлаждения. Для этого предусмотрены резервные генераторы и другие системы безопасности.

Хачатурян напоминает об аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, когда потеря электропитания и охлаждения привела к тяжёлым последствиям. Вместе с тем современные станции оснащены различными средствами резервирования, поэтому отключение внешней сети само по себе не означает неизбежной ядерной аварии.

Восстановление энергоснабжения в таком сценарии начнётся с отдельных независимых источников генерации. Специалисты будут последовательно подключать наиболее важные объекты, линии и потребителей. Если крупное оборудование получит физические повреждения, ремонт может занять значительно больше трёх суток.

Таким образом, даже в гипотетической модели глобального блэкаута решающим фактором становится не само исчезновение электричества, а способность государств поддерживать работу критической инфраструктуры, обеспечивать население питьевой водой, лекарствами и топливом.

Но главное — описанные события не являются прогнозом на 17 ноября. Эксперт рассмотрел экстремальный сценарий, чтобы показать, насколько современная жизнь зависит от бесперебойного электроснабжения.