Распространившиеся в соцсетях сообщения о глобальном отключении электричества, интернета и банковских систем 17 ноября 2026 года не имеют подтверждений. Пользователей пугали цифровой катастрофой продолжительностью до 90 дней, однако фактчекеры разоблачили слухи. Об этом сообщает кипрское издание PhileNews.

Одним из источников паники стала публикация в соцсети X, автор которой утверждал, будто всемирный блэкаут предсказали в мультсериале «Симпсоны». Пользователям предлагали пересмотреть финальные секунды эпизода It's a Blunderful Life, вышедшего в ноябре 2023 года.

В действительности в серии показана авария на атомной электростанции, которая приводит к отключению электричества. Никаких упоминаний глобальной катастрофы 17 ноября 2026 года в мультфильме нет.

Другая версия слухов получила распространение в русскоязычном интернете. Неизвестные обещали «цифровой апокалипсис»: якобы хакеры одновременно атакуют крупнейшие банки, уничтожат данные о счетах и оставят человечество без доступа к Сети. Источником подобных прогнозов называли анонимного информатора из даркнета.

В конспирологических публикациях также фигурировал срок в 90 дней. Как выяснили журналисты, эту цифру связали с американской программой подготовки военных объектов к чрезвычайным ситуациям. Документ предусматривает возможность автономной работы военной инфраструктуры, но не содержит предупреждений о запланированном отключении электричества.

Дополнительную путаницу вызвало объявление о проверке системы экстренного оповещения в США. На 17 ноября действительно запланированы кратковременные испытания, однако они предполагают лишь передачу тестового сообщения по радио и телевидению, а не отключение связи или энергоснабжения.

Ранее Life.ru разбирался, откуда появилось предсказание о «цифровом конце света» 17 ноября. Слухи о глобальной кибератаке, обнулении банковских счетов и отключении интернета на 90 дней начали распространяться в соцсетях ещё в конце октября. Источником паники стали анонимные сообщения со ссылками на якобы осведомлённого человека из даркнета. При этом никаких доказательств готовящейся катастрофы не обнаружено, а запланированная на 17 ноября проверка системы экстренного оповещения в США не связана с отключением интернета.