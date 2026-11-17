Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) призвало американцев не верить сообщениям о якобы готовящемся масштабном отключении электричества, интернета и банковских систем 17 ноября. В действительности на этот день назначена лишь плановая проверка национальной системы экстренного оповещения, сообщило ведомство на официальной странице в X.

«Мы слышали множество слухов о завтрашней проверке системы экстренного оповещения. Давайте внесём ясность: она продлится одну минуту, и никаких действий предпринимать не нужно. Никаких отключений электричества, никаких секретных чрезвычайных ситуаций. Только плановая проверка на телевидении и радио», — заверили в агентстве.

Поводом для разъяснений стали распространяющиеся в социальных сетях сообщения о якобы предстоящем всемирном блэкауте. Авторы публикаций утверждали, что 17 ноября произойдёт масштабный сбой энергоснабжения, который также парализует интернет и банковскую инфраструктуру.

На самом деле FEMA совместно с Федеральной комиссией по связи США проведёт общенациональное испытание системы Emergency Alert System (EAS). Оно начнётся в 14:20 по восточному времени США (22:20 по московскому времени). Телевидение и радио примерно на минуту прервут обычное вещание для передачи тестового сообщения.

Американцы услышат стандартный сигнал оповещения и уведомление о проверке. В нём будет прямо указано, что никакой чрезвычайной ситуации нет и населению не требуется предпринимать никаких действий. Рассылка предупреждений на мобильные телефоны не предусмотрена.

Подобные испытания американские власти обязаны проводить не реже одного раза в три года. Они позволяют проверить готовность системы к передаче экстренной информации при реальных чрезвычайных ситуациях. А если 17 ноября действительно возникнет серьёзное ЧП, проверку перенесут на 3 декабря.