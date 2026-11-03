В Сети набирает популярность пугающее предсказание о глобальной цифровой катастрофе, которая якобы начнётся 17 ноября. Согласно распространяющейся теории, банковские счета миллионов людей могут обнулиться, а доступ к мировой Сети исчезнет на три месяца. Источником слухов стал пользователь X под ником wesleysimplic, сославшийся на сведения из даркнета.

Автор публикации утверждает, что человечество ожидает беспрецедентная волна хакерских атак. Злоумышленники якобы проникнут в системы крупнейших банков и уничтожат информацию о денежных средствах клиентов.

После масштабного взлома, согласно этому сценарию, начнётся цифровая изоляция.

«Мировой интернет будет отключён на три месяца», — говорится в распространённом сообщении.

За это время сверхмощный искусственный интеллект будто бы должен устранить уязвимости компьютерных систем. Однако предполагаемая операция, по мнению автора, обернётся массовой паникой и экономическим хаосом.

Распространитель теории советует заранее подготовить запасы продовольствия, питьевой воды, наличных денег и драгоценных металлов. Среди его рекомендаций оказались даже оружие и боеприпасы.