Федеральное бюро расследований США получило в своё распоряжение маршрутизатор и другое сетевое оборудование, которое могло вызвать масштабный сбой в системе управления воздушным движением страны. Следователи намерены воспроизвести неисправность, из-за которой 13 ноября пришлось приостановить вылеты самолётов по всей территории Соединённых Штатов, сообщает CNN.

По словам источника, знакомого с расследованием, авиационную сеть мог перегрузить маршрутизатор, который начал отправлять чрезмерное количество сигналов. Корреспондент телеканала сравнил произошедшее с DDoS-атакой, которую система Федерального управления гражданской авиации (FAA) фактически устроила сама себе.

Оборудование изучают в лаборатории подрядчика L3Harris во Флориде при участии специалистов FAA и ФБР. Экспертам предстоит выяснить, что именно привело к неконтролируемой передаче данных: неисправность устройства или ошибки при его установке.

Отдельные вопросы у следователей вызывает время проведения технических работ. Маршрутизатор меняли в пятницу, когда американские аэропорты испытывают высокую пассажирскую нагрузку. Почему для модернизации выбрали именно этот период, ещё предстоит установить.

Неполадки возникли во время перехода со старых медных линий связи на оптоволокно в Арканзасе. По предварительной информации, один из маршрутизаторов начал перегружать сеть запросами, нарушив связь между диспетчерскими центрами. При этом американские власти пока не обнаружили признаков преднамеренной кибератаки.

В результате 13 ноября FAA примерно на четыре с половиной часа остановило вылеты по всей стране. Ограничения привели к массовым отменам и задержкам рейсов, а восстановление расписания продолжилось даже после возобновления полётов.