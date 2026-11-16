Сбой сорвал уже более 17 тысяч рейсов в США, коллапс побил 35-летний рекорд
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Масштабный технический сбой в системе управления воздушным движением США привёл к отмене более 17 тысяч авиарейсов. По числу сорванных перелётов происшествие стало крупнейшим за последние 35 лет среди инцидентов, вызванных техническими неполадками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов Flighty и Cirium.
Больше всего пострадала American Airlines, которая с пятницы отменила свыше 5,3 тысячи рейсов. Массовые задержки и отмены затронули и других американских перевозчиков, а последствия сбоя продолжали ощущаться даже после восстановления полётов.
Причиной транспортного коллапса стала общенациональная остановка вылетов 13 ноября. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) более чем на четыре часа запретило самолётам подниматься в воздух из-за неполадок в системе связи диспетчерских центров. Это был лишь третий случай полной остановки вылетов в истории американской гражданской авиации. По продолжительности ограничения стали крупнейшими за четверть века — со времени терактов 11 сентября 2001 года. Нынешний сбой также превзошёл по числу отменённых рейсов кризис авиакомпании Southwest Airlines в конце 2022 года. Тогда из-за технических проблем в разгар рождественских праздников перевозчик отменил более 16,9 тысячи перелётов.
Министр транспорта США Шон Даффи связал произошедшее с устаревшей инфраструктурой управления воздушным движением. По его словам, во время обновления оборудования маршрутизаторы не справились с нагрузкой, что нарушило работу коммуникационной системы.
Ранее Life.ru сообщал, что власти США назвали предварительную причину масштабного авиационного коллапса. Шон Даффи объяснил, что сбой произошёл на фоне модернизации устаревшей системы управления воздушным движением. Из-за перегрузки оборудования диспетчерские службы начали получать некорректные данные, поэтому FAA временно остановило вылеты по всей стране. Самолётам, уже находившимся в воздухе, разрешили продолжить полёт и совершить посадку.