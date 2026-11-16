Масштабный технический сбой в системе управления воздушным движением США привёл к отмене более 17 тысяч авиарейсов. По числу сорванных перелётов происшествие стало крупнейшим за последние 35 лет среди инцидентов, вызванных техническими неполадками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов Flighty и Cirium.

Больше всего пострадала American Airlines, которая с пятницы отменила свыше 5,3 тысячи рейсов. Массовые задержки и отмены затронули и других американских перевозчиков, а последствия сбоя продолжали ощущаться даже после восстановления полётов.

Причиной транспортного коллапса стала общенациональная остановка вылетов 13 ноября. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) более чем на четыре часа запретило самолётам подниматься в воздух из-за неполадок в системе связи диспетчерских центров. Это был лишь третий случай полной остановки вылетов в истории американской гражданской авиации. По продолжительности ограничения стали крупнейшими за четверть века — со времени терактов 11 сентября 2001 года. Нынешний сбой также превзошёл по числу отменённых рейсов кризис авиакомпании Southwest Airlines в конце 2022 года. Тогда из-за технических проблем в разгар рождественских праздников перевозчик отменил более 16,9 тысячи перелётов.

Министр транспорта США Шон Даффи связал произошедшее с устаревшей инфраструктурой управления воздушным движением. По его словам, во время обновления оборудования маршрутизаторы не справились с нагрузкой, что нарушило работу коммуникационной системы.