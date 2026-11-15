Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что связанные со сбоем авиаперелётов маршрутизаторы находятся в лаборатории подрядчика L3Harris во Флориде. Там работают представители Федерального управления гражданской авиации (FAA), а расследованию помогает ФБР.

По словам Даффи, во время работ по замене медного кабеля на оптоволокно маршрутизатор начал передавать данные в общую сеть управления воздушным движением, что могло вызбвать неразбериху «в небе» и путаницу при отправке лайнеров. Власти также проверяют оборудование на объекте в Техасе. Версию о неисправности устройства или ошибке подрядчика пока не подтвердили.

Сбой нарушил связь диспетчеров с самолётами и повлиял на работу радаров. FAA остановило вылеты по всей стране, а после проверки систем сняло запрет. По оценке Даффи, расписание может восстанавливаться до конца воскресенья и понедельника.

Даффи заявил, что у властей нет признаков кибератаки, но проверка продолжается. На фоне сбоя министр призвал Конгресс выделить 50 миллиардов долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.

Напомним, в США произошли массовые сбои в авиасообщении: задержки затронули более 10 тыс. рейсов, ещё свыше 1,5 тысяс полётов отменили. Власти запретили отправление самолётов из всех аэропортов страны до устранения проблемы. Изначально причиной ЧП назвали устаревшую технику, не справившуюся с нагрузкой. Лишь накануне вечером сообщалось, что авиасообщение в США постепенно возвращается к обычному режиму.