Авиасообщение в США постепенно возвращается к обычному режиму после масштабного технического сбоя, парализовавшего вылеты по всей стране. Министр транспорта Шон Даффи заверил пассажиров, что самолёты снова поднимаются в воздух, а перелёты безопасны.

Однако полностью избавиться от последствий происшествия пока не удалось. Авиакомпаниям приходится корректировать расписание, перераспределять воздушные суда и экипажи между аэропортами, поэтому отдельные рейсы продолжат задерживать или отменять. По словам главы ведомства, власти тесно взаимодействуют с перевозчиками, помогая им восстановить нормальную работу.

Масштабная остановка произошла 13 ноября, когда Федеральное авиационное управление США (FAA) временно запретило отправление самолётов из всех аэропортов страны. Ограничения действовали около четырёх с половиной часов из-за неполадок в оборудовании, которое используют диспетчерские службы. Даффи объяснил случившееся устаревшей техникой, не справившейся с нагрузкой. Полная модернизация американской системы управления воздушным движением, по его оценке, потребует порядка 50 миллиардов долларов.