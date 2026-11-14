В США восстановили полёты после масштабного сбоя, парализовавшего аэропорты
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Авиасообщение в США постепенно возвращается к обычному режиму после масштабного технического сбоя, парализовавшего вылеты по всей стране. Министр транспорта Шон Даффи заверил пассажиров, что самолёты снова поднимаются в воздух, а перелёты безопасны.
Однако полностью избавиться от последствий происшествия пока не удалось. Авиакомпаниям приходится корректировать расписание, перераспределять воздушные суда и экипажи между аэропортами, поэтому отдельные рейсы продолжат задерживать или отменять. По словам главы ведомства, власти тесно взаимодействуют с перевозчиками, помогая им восстановить нормальную работу.
Масштабная остановка произошла 13 ноября, когда Федеральное авиационное управление США (FAA) временно запретило отправление самолётов из всех аэропортов страны. Ограничения действовали около четырёх с половиной часов из-за неполадок в оборудовании, которое используют диспетчерские службы. Даффи объяснил случившееся устаревшей техникой, не справившейся с нагрузкой. Полная модернизация американской системы управления воздушным движением, по его оценке, потребует порядка 50 миллиардов долларов.
Ранее Life.ru рассказывал о массовых задержках и отменах рейсов в США на фоне масштабного сбоя. Согласно данным FlightAware, на тот момент нарушения расписания затронули 10 343 перелёта, ещё 1555 были отменены. Ограничения распространялись на все американские аэропорты, а причиной назывались проблемы со связью в региональных диспетчерских центрах. Позднее Life.ru сообщил о первых результатах проверки ФБР. Федеральное бюро расследований не обнаружило признаков хакерского вмешательства в работу авиационной инфраструктуры. При этом правоохранительные органы продолжили выяснять обстоятельства произошедшего.