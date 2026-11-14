Менее 400 самолётов остаются в воздушном пространстве США после масштабного сбоя диспетчерского оборудования, который привёл к остановке вылетов по всей стране. Такую цифру назвал министр транспорта Соединённых Штатов Шон Даффи на пресс-конференции в Белом доме.

«В последний раз, когда я проверял, менее 400 оставались в воздухе», — сообщил глава американского транспортного ведомства.

Резкое сокращение числа находившихся в небе бортов произошло на фоне общенационального запрета на вылеты. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить отправку самолётов из всех аэропортов страны из-за проблем со связью в диспетчерских центрах. При этом лайнерам, которые уже выполняли рейсы, разрешили продолжить полёт и приземлиться.

Ограничения сохранялись около четырёх с половиной часов. Впоследствии FAA объявило об их отмене, разрешив аэропортам возобновить вылеты. Однако Даффи предупредил, что восстановление нормальной работы авиасистемы потребует дополнительного времени.

Сбой затронул центры управления воздушным движением, обеспечивающие связь с самолётами на маршрутах. Американские власти сообщили, что пока не обнаружили признаков кибератаки, однако окончательная причина технической неисправности устанавливается.

Несмотря на возобновление полётов, авиакомпаниям предстоит устранить последствия многочасовой остановки. Из-за ограничений самолёты и экипажи оказались не в тех аэропортах, где должны были выполнять следующие рейсы, поэтому задержки могут сохраняться и после снятия запрета.